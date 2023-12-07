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Сегодня, 20:39

«Астана» в овертайме переиграла «Минск»

Руслан Минаев
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«Астана» на выезде победила «Минск» в овертайме матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:84.

Самым результативным игроком встречи стал Александар Зечевич («Минск») — 29 очков.

«Астана» одержала 7-ю победу в 15 матчах сезона. Казахстанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Минск» проиграл все 15 матчей на старте сезона и замыкает таблицу.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Минск» — «Астана» — 84:89 ОТ (14:14, 14:23, 26:21, 25:21, 5:10)

М: Зечевич (29+8 подборов), Огунгбеми-Джексон (13), Мотовилов (12)

А: Хэмм (25), Джонсон (19), Андерсон (15)

7 декабря. Минск. «Минск-арена».

БК Астана
БК Минск
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