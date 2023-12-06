Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:09

«Автодор» победил МБА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Автодор» обыграл на выезде МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:77.

Самым результативным игроком встречи стал Андрей Лопатин (МБА) — 21 очко.

Саратовский клуб одержал вторую победу подряд. «Автодор» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата — 6 побед в 15 матчах.

МБА занимает 12-е место в таблице — 5 побед в 15 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 77:80 (18:25, 15:19, 20:17, 24:19)

М: Лопатин (21), Якушин (16), Касаткин (13)

А: Хэммондс (18), Торнвелл (12), Пушица (13)

БК Автодор
БК МБА
0
Читайте также
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Секулич о поражении от «Пармы»: «Моя команда билась сердцем, но иногда этого недостаточно»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости