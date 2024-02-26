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Сегодня, 14:15

Мартюк рассказал о задачах «Локомотива-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой сборной России и «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в интервью «СЭ» отметил, что команде по силам выиграть Единую лигу ВТБ-2023/24.

— Какие ожидания от второй части регулярного сезона?

— Мы начали не очень, крупно уступили «Зениту» в Санкт-Петербурге. Но это только первая игра. Мы были под нагрузкой из-за долгих переездов. Так что пауза в чемпионате нам была очень кстати. Появилась возможность перезагрузиться и показывать свой лучший баскетбол.

— Задача — сохранить место в топ-3?

— Побеждать в каждом матче. В планах всегда забраться как можно выше. Считаю, что у нас есть все для того, чтобы занять первое место.

— В предыдущем матче с «Зенитом» вы набрали 32 очка. Пока это лучшая игра в карьере?

— Думаю, да, но это было два месяца назад. Самое важное — что происходит сейчас. Поэтому важно проанализировать ошибки последнего матча в Петербурге и двигаться вперед.

Андрей Мартюк. «Локо» надо превзойти результат прошлого сезона". Центровой «Локомотива-Кубань» назвал свой самый эффектный данк

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин говорил, что удивлен лидерству своей команды. На ваш взгляд, какой клуб на данный момент сезона показывает самый качественный баскетбол?

— Сложно сказать. Все команды играют с перепадами, но я надеюсь, что это мы. У нас было много игр, которые можно занести в актив. Но все ключевые матчи впереди.

— Верите, что сможете повторить результат прошлого сезона и вновь дойти до финала?

— Надо превзойти тот результат.

В первом матче после трехнедельного перерыва «Локо» 3 марта сыграет с УНИКСом в Казани.

БК Локомотив-Кубань
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