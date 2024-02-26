Мартюк назвал свой самый яркий момент

Центровой сборной России и «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в интервью «СЭ» рассказал о своем самом запоминающемся хайлайте.

«Думаю, постер-данк с сопротивлением Джона Брауна. Это был яркий момент. Алан Уильямс (бывший центровой «Локо». — Прим. «СЭ») общался с Брауном и потом сказал мне, что Джон обиделся на меня за тот данк и хочет отомстить. Но мы больше не встречались на площадке», — отметил «СЭ» Мартюк.

В первом матче после трехнедельного перерыва «Локо» сыграет с УНИКСом в Казани. Игра намечена на 3 марта.