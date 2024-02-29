«Уралмаш» обыграл «Пари НН» в Единой лиге ВТБ
«Уралмаш» дома победил «Пари НН» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:78.
Самым результативным игроком матча стал форвард нижегородцев Андрей Воронцевич, набравший 24 очка.
«Уралмаш» лидирует в таблице группы Б Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет предпоследним.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 83:78 (18:23, 20:16, 21:23, 24:16)
У: Уиттакер (20), Эллис (18), Нэвелс (16)
П: Воронцевич (24), Стребков (18), Ганькевич (11)
29 февраля.
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