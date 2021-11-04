Лундберг — MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября
Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября, сообщает официальный сайт лиги.
В сентябре и октябре ЦСКА одержал победу в четырех матчах (против «Цмоки-Минска», «Нижнего Новгорода», «Зелена Гуры» и «Пармы») и по итогам двух месяцев оставался единственной командой без поражений в чемпионате.
На старте сезона 26-летний датчанин в среднем набирал 14,3 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи с показателем эффективности 15,5 балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/iffe-lundberg-pervyj-mvp-v-sezone-2021-22/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю