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Лундберг — MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября

14:56
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Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября, сообщает официальный сайт лиги.

В сентябре и октябре ЦСКА одержал победу в четырех матчах (против «Цмоки-Минска», «Нижнего Новгорода», «Зелена Гуры» и «Пармы») и по итогам двух месяцев оставался единственной командой без поражений в чемпионате.

На старте сезона 26-летний датчанин в среднем набирал 14,3 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи с показателем эффективности 15,5 балла.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/iffe-lundberg-pervyj-mvp-v-sezone-2021-22/

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