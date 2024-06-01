Центровой ЦСКА Джекири: «Раньше выступал за УНИКС, поэтому для меня матчи против него всегда принципиальны»

Центровой ЦСКА Тони Джекири отметил важность финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Несколько лет назад я играл за УНИКС, поэтому, конечно, для меня игры против казанской команды особенные. В целом всегда приятно соревноваться с сильнейшими командами, как УНИКС. Мы — ЦСКА, все всегда хотят обойти и одолеть нас, поэтому в целом настрой есть на любую команду. Но, разумеется, лично для меня игры против УНИКСа всегда очень принципиальны. В таких матчах хочется только побеждать», — сказал Джекири Legalbet .

В пятницу, 31 мая, ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 80:72. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.