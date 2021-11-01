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ЦСКА потерпел поражение в матче с «Калевом»

21:55
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ЦСКА на выезде уступил «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Рауно Нургер. В его активе 15 очков и девять подборов. У московских армейцев лучшим снайпером стал Иффе Лундберг — 13 очков.

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, но остался на первом месте. «Калев» на восьмой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — ЦСКА (Москва) — 67:56 (17:14, 21:16, 7:10, 22:16)

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Евгений Петров все материалы автора
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