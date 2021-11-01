ЦСКА потерпел поражение в матче с «Калевом»
ЦСКА на выезде уступил «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Рауно Нургер. В его активе 15 очков и девять подборов. У московских армейцев лучшим снайпером стал Иффе Лундберг — 13 очков.
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, но остался на первом месте. «Калев» на восьмой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — ЦСКА (Москва) — 67:56 (17:14, 21:16, 7:10, 22:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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