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Сегодня, 21:30

«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» и сократил отставание в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в третьем матче серии за бронзовые награды Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на «Баскет-холле» в Краснодаре и завершилась со счетом 90:87 в пользу хозяев.

Лучшую результативность в этой игре продемонстрировал Сергей Карасев, который выступает за питерцев. Он набрал 27 очков.

Счет в серии на данный момент — 2-1 в пользу петербургской команды. Следующая игра пройдет в субботу, 1 июня, также в Краснодаре.

Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 90:87 (14:23, 25:23, 30:19, 21:22)

30 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-2

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
2
1
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