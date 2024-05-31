Сергей Иванов заявил, что доволен ходом финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф турнира между ЦСКА и УНИКСом.

В пятницу, 31 мая армейцы обыграли казанцев (80:72). Московская команда ведет в серии со счетом 3-0.

«В финальной серии немножко удивлен. ЦСКА набрал форму именно к полуфинальной и финальной сериям, в отличие от других клубов, не буду называть их, которые немножко просели к этим стадиям. А так, плотная игра сегодня, интересная, боролись команды до конца. Не скажу, что она суперзрелищная, но с внутренней динамикой, высоким напряжением, и атмосфера на трибунах была прекрасной», — приводит ТАСС слова Иванова.

Четвертый матч серии ЦСКА — УНИКС пройдет в Москве 2 июня.