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Забелин назвал трех лучших тренеров в карьере

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Хапоэля» из Эйлата, чемпион Евролиги Артем Забелин в интервью «СЭ» отметил тренеров, с кем ему было приятнее всего работать.

— Могли бы назвать трех лучших тренеров в своей карьере? С кем приятнее всего было работать?

— Было приятно работать с Казисом Максвитис в «Парме». Очень понравился Душан Олимпиевич, хотя он и проработал в «Автодоре» довольно короткий период времени.

— Говорят, что он максимально жесткий...

— Когда жесткость идет ко всем игрокам, то ты ее не замечаешь. А если она избирательная — одного поглажу по головке, а другому напихаю, — это начинает нервировать. Душан был жесткий ко всем. Плюс у него хорошие идеи в защите. Не зря он сейчас так высоко котируется.

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— Кого бы назвали третьим?

— Вообще лучшим бы назвал Этторе Мессину, хотя я у него почти не играл.

— Что скажите про Велимира Перасовича? Очень жесткий?

— Он очень требовательный и дотошный к мелочам. Если что-то не так сделали на тренировке, то всё переигрываем заново, пока не придем к тому, чего хотел тренер. При этом он дает результат и помогает игрокам прогрессировать. Посмотрите, каким в УНИКС приехал Димитриевич и каким он стал игроком сейчас. Это небо и земля. Велимир много пихал Нено, и это не прошло даром.

Велимир Перасович
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