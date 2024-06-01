Паскуаль: «Зенит» преследовали травмы и сложности, но команда нашла силы склонить чашу весов в свою пользу»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги сезона после победы над «Локомотивом-Кубань» в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

В субботу, 1 июня, сине-бело-голубые победили краснодарскую команду в четвертом матче (88:77) и выиграли серию до трех побед — 3-1.

«Изматывающий, тяжелый сезон, и я рад, что мы завершаем его победой и завоеванием медалей. Команде было очень непросто, обстоятельства складывались так, что нас преследовали травмы и сложности, начиная с завершения первого этапа «регулярки». И все же команда в нужный момент проявила характер и в сегодняшнем матче в решающие его отрезки нашла силы и энергию склонить чашу весов в свою пользу», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Паскуаля.

«Зенит» завоевывает бронзу в пятый раз в своей истории. До этого питерский клуб становился бронзовым медалистом турнира в 2016, 2017, 2018 и 2021 годах.

В финале Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и УНИКС. Красно-синие ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.