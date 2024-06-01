«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал третье место в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче за третье место Единой лиги ВТБ — 88:77. Встреча прошла в Краснодаре на арене «Баскет-Холл».

«Зенит» выиграл серию 3-1 и стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

За первое место борются ЦСКА и УНИКС. 31 мая армейцы обыграли казанский клуб и повели в серии до четырех побед со счетом 3-0.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 77:88 (23:21, 22:21, 17:18, 15:28)