Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи со смертью Дрю Гордона

Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи со смертью экс-форварда нескольких российских команд Дрю Гордона.

О смерти баскетболиста стало известно 31 мая. Он погиб в ДТП на 34-м году жизни.

«Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Дрю Гордона», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале лиги.

Гордон выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Он дважды становился участником Матча звезд в 2018 и 2021 годах.