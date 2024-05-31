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Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи со смертью Дрю Гордона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи со смертью экс-форварда нескольких российских команд Дрю Гордона.

О смерти баскетболиста стало известно 31 мая. Он погиб в ДТП на 34-м году жизни.

«Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Дрю Гордона», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале лиги.

Гордон выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Он дважды становился участником Матча звезд в 2018 и 2021 годах.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
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