Защитник ЦСКА Хэнлан: «Пока не взяли четвертую игру, не можем быть счастливы»

Атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан высказался о настрое команды на четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Мы сейчас находимся в очень хорошей позиции, ведем 3-0 в финальной серии. Остался всего один шаг, и работа сделана. Поэтому, пока мы не заберем четвертую игру, мы не можем быть чересчур счастливыми. Главное сейчас — сохранить настрой и концентрацию для игры в воскресенье», — сказал Хэнлан Legalbet.

В пятницу, 31 мая, ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 80:72. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.