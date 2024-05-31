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Сегодня, 07:53

Участник Матча звезд Единой лиги ВТБ погиб в ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дрю Гордон.
Фото Единая лига ВТБ

Бывший форвард нескольких команд Единой лиги ВТБ Дрю Гордон погиб в автокатастрофе на 34-м году жизни, сообщает ESPN.

Информацию о его смерти подтвердил агент спортсмена Келвин Эндрюс. Подробности инцидента не раскрываются.

Последней командой Гордона был японский «Райзен Зефир». Кроме того, американец выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Баскетболист дважды становился участником Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2018 и 2021 годах.

Баскетбол
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