Участник Матча звезд Единой лиги ВТБ погиб в ДТП

Бывший форвард нескольких команд Единой лиги ВТБ Дрю Гордон погиб в автокатастрофе на 34-м году жизни, сообщает ESPN.

Информацию о его смерти подтвердил агент спортсмена Келвин Эндрюс. Подробности инцидента не раскрываются.

Последней командой Гордона был японский «Райзен Зефир». Кроме того, американец выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Баскетболист дважды становился участником Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2018 и 2021 годах.