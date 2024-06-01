Тренер «Локомотива» Секулич: «Я горжусь нашей командой, этот сезон можно занести в актив»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич прокомментировал поражение команды в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

В субботу, 1 июня, краснодарский клуб уступил сине-бело-голубым в четвертом матче (77:88). Питерцы выиграли серию до трех побед со счетом 3-1.

«Поздравляю «Зенит» с победой и с бронзовыми медалями. Все матчи прошли в равной борьбе, но в итоге опыт игроков соперника сказался в решающих концовках матчей. Тем не менее, я горжусь нашей командой и сказал это своим игрокам. Команда этот сезон может себе занести в актив. Особенно рад за воспитанников системы резерва «Локо», которые получили важный опыт в этом чемпионате и на следующий год вернутся еще сильнее, и будут еще полезнее для команды», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Секулича.

В финале Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и УНИКС. Красно-синие ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.