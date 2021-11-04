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Лундберг: «Самое яркое впечатление, связанное с ЦСКА — первый «Финал четырех» Евролиги»

15:03

Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг поделился мнением о старте сезона Единой лиги ВТБ.

«Самым непростым в первом месяце был матч против «Пармы», — приводит слова Лундберга официальный сайт Единой лиги ВТБ. — Они совершили рывок в самом начале второй четверти. ЦСКА надо было хорошо обороняться против них и не давать им возможности показывать свою игру. Кроме того, мы должны были следовать своему плану».

Также разыгрывающий ЦСКА рассказал о самом ярком впечатлении, связанном с московским клубом.

«Самое яркое впечатление, связанное с ЦСКА, — первый «Финал четырех» Евролиги. Было интересно получить такой опыт, а вот уступить было совсем не весело. Посмотрим, что мы покажем в этом году», — сказал он.

26-летний датчанин был признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/iffe-lundberg-pervyj-mvp-v-sezone-2021-22/

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