Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг поделился мнением о старте сезона Единой лиги ВТБ.

«Самым непростым в первом месяце был матч против «Пармы», — приводит слова Лундберга официальный сайт Единой лиги ВТБ. — Они совершили рывок в самом начале второй четверти. ЦСКА надо было хорошо обороняться против них и не давать им возможности показывать свою игру. Кроме того, мы должны были следовать своему плану».

Также разыгрывающий ЦСКА рассказал о самом ярком впечатлении, связанном с московским клубом.

«Самое яркое впечатление, связанное с ЦСКА, — первый «Финал четырех» Евролиги. Было интересно получить такой опыт, а вот уступить было совсем не весело. Посмотрим, что мы покажем в этом году», — сказал он.

26-летний датчанин был признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября.