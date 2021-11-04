Лундберг: «Самое яркое впечатление, связанное с ЦСКА — первый «Финал четырех» Евролиги»
Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг поделился мнением о старте сезона Единой лиги ВТБ.
«Самым непростым в первом месяце был матч против «Пармы», — приводит слова Лундберга официальный сайт Единой лиги ВТБ. — Они совершили рывок в самом начале второй четверти. ЦСКА надо было хорошо обороняться против них и не давать им возможности показывать свою игру. Кроме того, мы должны были следовать своему плану».
Также разыгрывающий ЦСКА рассказал о самом ярком впечатлении, связанном с московским клубом.
«Самое яркое впечатление, связанное с ЦСКА, — первый «Финал четырех» Евролиги. Было интересно получить такой опыт, а вот уступить было совсем не весело. Посмотрим, что мы покажем в этом году», — сказал он.
26-летний датчанин был признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам сентября и октября.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/iffe-lundberg-pervyj-mvp-v-sezone-2021-22/
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