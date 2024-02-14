Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:36

Лукич: «Первая четверть прошла в балансе, но в баскетбол играют 40 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от МБА (50:68) в матче Единой лиги ВТБ.

«Сегодняшняя победа наших соперников была полностью заслуженной. Первая четверть прошла в балансе (15:15), но в баскетбол играют 40 минут. Во второй четверти был спад в результативности из-за неудачных решений, и этот негативный тренд продолжался оставшуюся игру. К сожалению, мы не смогли остановить этот процесс, процент реализации был ужасным. В данный момент болельщики, поддерживающие нас — лучшая часть команды», — цитирует пресс-служба клуба Лукича.

МБА идет на 6-й строчке в таблице проигравших, а «Пари НН» идет на 7-м месте.

Источник: https://vk.com/wall-20124511_171611
Баскетбол
БК МБА
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
0
Читайте также
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Канада запросила дополнительное время для ответа на вопросы РФ по делу Гунько
В Германии тяжело ранили украинского подростка в результате нападения
Интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 200 млн просмотров
Маск поддержал обязательные тесты на умственные способности для президентов США
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МБА победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости