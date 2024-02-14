Лукич: «Первая четверть прошла в балансе, но в баскетбол играют 40 минут»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от МБА (50:68) в матче Единой лиги ВТБ.

«Сегодняшняя победа наших соперников была полностью заслуженной. Первая четверть прошла в балансе (15:15), но в баскетбол играют 40 минут. Во второй четверти был спад в результативности из-за неудачных решений, и этот негативный тренд продолжался оставшуюся игру. К сожалению, мы не смогли остановить этот процесс, процент реализации был ужасным. В данный момент болельщики, поддерживающие нас — лучшая часть команды», — цитирует пресс-служба клуба Лукича.

МБА идет на 6-й строчке в таблице проигравших, а «Пари НН» идет на 7-м месте.