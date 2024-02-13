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Сегодня, 21:25

Московский МБА победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Виктория Кравченко
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Московский МБА победил «Пари НН» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:50 в пользу столичной команды.

Самым результативным игроком матча стал игрок хозяев Кейси Шеперд, набравший 21 очко. У победителей больше всего очков набрал Даниил Касаткин (15).

МБА занимает 5-е место в сетке проигравших с 37 очками. «Пари НН» с 34 баллами находится на 7-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МБА (Москва) — 50:68 (15:15, 6:19, 9:17, 20:17)

БК МБА
БК Нижний Новгород
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