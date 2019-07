"Локомотив" расстался с нападающим Пониткой

👏 Спасибо, Матеуш!

«Локомотив-Кубань» решил не использовать опцию продления в контракте игрока. Спасибо Матеушу за яркую игру и удачи!

//

Loko parts ways with Mateusz Ponitka. Thank you for everything and good luck. pic.twitter.com/tSsJhg5amw