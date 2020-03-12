«Локомотив» обыграл «Калев», Деккер и Уильямс сделали «дабл-дабл»
21:35
«Локомотив» обыграл «Калев» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Сэм Деккер и Алан Уильямс сделали «дабл-дабл».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — «Локомотив» (Краснодар) — 81:98 (21:26, 24:23, 17:24, 19:25)
К: Йоэсаар (18), Киллеа-Джонс (11), Шкеле (11), Виналес (10).
Л: Деккер (26 + 11 подборов), Мотовилов (16), Уильямс (15 + 11 подборов), Фридзон (12), О'Брайант (11), Калниетс (7 + 11 передач).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/