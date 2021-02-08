«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Химки»

«Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Химок» (92:90) в выездной игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победным броском отметился разыгрывающий краснодарцев Найджел Уильямс-Госс.

Самым результативным в составе победителей стал Миндаугас Кузьминскас с 24 очками. У хозяев Алексей Швед набрал 27 очков и отдал 10 результативных передач.

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«Химки» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:92 (19:28, 18:22, 23:17, 30:25)

8 февраля. Химки. «БЦ МО».