Единая лига ВТБ объявила участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет в рамках Матча звезд на «ВТБ Арене» 14 февраля. В этом году конкурс трехочковых пройдет в большом перерыве матча.

Участники:

Артем Комолов («Нижний Новгород») — 49,4% (41/83);

Михаил Кулагин («Енисей») — 41,0% (32/78);

Айзея Кэнэн (УНИКС) — 44,1% (41/93);

Джеремайя Хилл («Астана») — 36,0% (36/100).

Конкурс снайперов проведет по классической схеме. У каждого участника будет одна минута, чтобы пройти пять стоек, в каждой из которых будет по 5 мячей (4 обычных, 1 — «манибол», ценность которого два очка). В финал конкурса выходят 2 лучших снайпера, которые между собой определят победителя конкурса. При равных результатах проводится тай-брейк, который продлится 24 секунды.