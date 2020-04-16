Куртинайтис обратился к болельщикам «Химок»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис обратился к болельщикам и полблагодарил их за сезон, который был завершен досрочно из-за коронавируса.

— В первую очередь, я хочу поблагодарить их за сезон-2019/20, — цитируют «Известия» Куртинайтиса. — В Мытищах, Химках, на арене ВТБ — всегда был полный зал. Вы очень помогли нам добиться высоких результатов. Жаль, что сезон не завершился, ведь мы имели много амбиций и возможностей взять титулы. Надеюсь, все будет хорошо, за лето ситуация с распространением коронавируса уляжется и мы вновь встретимся с вами в октябре.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

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