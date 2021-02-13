Клайберн восстановился после травмы и сыграет против «Зенита»

Легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн примет участие в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита», сообщает пресс-служб армейцев в Twitter 13 февраля.

30-летний американец получил травму в матче Евролиги против АСВЕЛ (78:87) 22 декабря прошлого года и не появлялся на паркете.

Несмотря на возвращение Клайберна, главный тренер армейцев Димитрис Итудис не может рассчитывать на пятерых игроков основного состава.

Наши «дублеры» Александр Евсеев, Макар Коновалов и Даниил Кочергин в заявке на матч.



Приятный бонус: Уилл Клайберн сможет сыграть сегодня ?#CSKAbasket pic.twitter.com/MvKxUbkuSG — CSKA Moscow (@cskabasket) February 13, 2021

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Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 13.00 (мск). По состоянию на 13 февраля питерский клуб лидирует в Единой лиге ВТБ, москвичи — третьи.