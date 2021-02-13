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ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

15:05
Дэрран Хиллиард (слева) против Кей Си Риверса. Фото ПБК ЦСКА
Дэрран Хиллиард (слева) против Кей Си Риверса. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА проиграл «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:74.

Для армейцев это поражение стало пятым в сезоне-2020/21 в рамках турнира. ЦСКА занимает третье место в таблице с 11 победами при 5 поражениях, «Зенит» идет на первой строчке с 15 победами и 2 поражениями. Команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА впервые с 7 октября 2019 года.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 71:74 (19:22, 10:17, 17:20, 25:15)

Ц: Фойгтманн (19), Хэкетт (14), Хиллиард (13)

З: Пангос (17), Уилл, Холлинс (оба — 13)

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