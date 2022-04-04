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Сегодня, 22:33

Карасев заявил, что «Зенит» провел одну из лучших игр в сезоне

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ (91:75)

«Несмотря на разницу в счете это была сложная игра для нас, — сказал «СЭ» Сергей Карасев. — «Локо» не сдавался ни на секунду, навязывал нам плотную борьбу. Повезло, что в первой половине мы смогли уйти в отрыв, а дальше только увеличивали свое преимущество. Считаю, что «Зенит» сдержал атакующий потенциал соперника, который набрал отличную форму. Мы показали одну из лучших игр в сезоне, если говорить про командную химию. Она была на высоте. Да, допустили большое количество потерь и не лучшим образом сыграли на своем щите. Тренер отметил эти моменты. Безусловно, нам есть над чем работать».

Карасев набрал 7 очков и 3 перехвата за почти 13 минут на паркете.

Питерцы занимают второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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