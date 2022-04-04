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4 апреля, 23:10

Паскуаль рад победе «Зенита» над «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе над «Локомотивом-Кубань» (91:75) в Единой лиге ВТБ.

«Спасибо всем фанатам, которые забили арену под завязку. Без них было бы сложно играть сегодня.

В этой игре обе команды с первой минуты показали высокий темп и старались держать его до конца матча. Нам удалось сделать разницу в счете и одержать общую победу. Совершили ненужные потери мячи, которые были вызваны фолами в нападении. Также я недоволен игрой на подборе на своем щите.

Команды верхней части турнирной таблицы еще больше усилились, добавив по несколько игроков в свои ростеры. Мы же готовимся к «Цмоки-Минску» и к предстоящему плей-офф. Рады победе над таким серьезным соперником, как «Локомотив-Кубань», — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» располагается на пятой строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-obygral-loko-v-sankt-peterburge-i-vernul-sebe-2-e-mesto-v-tablitse/
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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