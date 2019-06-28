Карасев перейдет в "Химки"

Форвард сборной России Сергей Карасев принял решение перебраться из "Зенита" в "Химки". Сейчас стороны обсуждают последние детали соглашения.

– В "Зените" были готовы дать новый контракт Карасеву с понижением заработной платы, – отметил в интервью "Известиям" источник из окружения форварда. – Его доходы уменьшались примерно на треть – до $700 тыс. в год. На это предложение игрок ответил отказом. После этого он вел предметные переговоры с двумя клубами – "Химками" и "Локомотивом-Кубань", но в итоге остановил свой выбор на подмосковной команде. Стороны согласовали практически все детали нового контракта.

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