Известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

В полуфиналах турнира в сериях до четырех побед встретятся ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и УНИКС — победитель пары «Зенит» — МБА (счет в серии 2-1).

Матчи будут начинаться на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного сезона.

Расписание (время московское):

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 15 апреля, 19:00 в Москве

2-я игра — 17 апреля, 20:00 в Москве

3-я игра — 20 апреля, 20:00 в Краснодаре

4-я игра — 22 апреля, 14:00 в Краснодаре

5-я игра — 25 апреля, 20:00 в Москве (*)

6-я игра — 28 апреля, 20:00 в Краснодаре (*)

7-я игра — 1 мая, 14:00 в Москве (*)

УНИКС — «Зенит» / МБА

1-я игра — 16 апреля, 14:00 в Казани

2-я игра — 18 апреля, 20:00 в Казани

3-я игра — 21 апреля, 20:00 в Санкт-Петербурге или Москве

4-я игра —23 апреля, 14:00 в Санкт-Петербурге или Москве

5-я игра — 26 апреля, 20:00 в Казани (*)

6-я игра — 29 апреля, 14:00 в Санкт-Петербурге или Москве (*)

7-я игра — 2 мая, 20:00 в Казани (*)

(*) — если понадобится