Известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
В полуфиналах турнира в сериях до четырех побед встретятся ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и УНИКС — победитель пары «Зенит» — МБА (счет в серии 2-1).
Матчи будут начинаться на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного сезона.
Расписание (время московское):
ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
1-я игра — 15 апреля, 19:00 в Москве
2-я игра — 17 апреля, 20:00 в Москве
3-я игра — 20 апреля, 20:00 в Краснодаре
4-я игра — 22 апреля, 14:00 в Краснодаре
5-я игра — 25 апреля, 20:00 в Москве (*)
6-я игра — 28 апреля, 20:00 в Краснодаре (*)
7-я игра — 1 мая, 14:00 в Москве (*)
УНИКС — «Зенит» / МБА
1-я игра — 16 апреля, 14:00 в Казани
2-я игра — 18 апреля, 20:00 в Казани
3-я игра — 21 апреля, 20:00 в Санкт-Петербурге или Москве
4-я игра —23 апреля, 14:00 в Санкт-Петербурге или Москве
5-я игра — 26 апреля, 20:00 в Казани (*)
6-я игра — 29 апреля, 14:00 в Санкт-Петербурге или Москве (*)
7-я игра — 2 мая, 20:00 в Казани (*)
(*) — если понадобится