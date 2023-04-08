«Зенит» обыграл МБА и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл МБА в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 99:80.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 20 очков. У МБА отличился Евгений Воронов — 17 очков.

«Зенит» выиграл серию до трех побед (3-1) и вышел в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Ранее стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 80:99 (23:23, 19:28, 21:24, 17:24)