Главный тренер МБА Карасев: «Сегодня «Зенит» с первой и до последней минуты показывал отличный баскетбол»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от «Зенита» (61:86, 1-2) в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Сегодня «Зенит» с первой и до последней минуты показывал отличный баскетбол, а у нас не все игроки, к сожалению, были к этому готовы. Когда набираешь за четверть 6 очков, тяжело говорить о каких-то победах. Мы сейчас не думаем о результате четвертой встречи, я каждый раз говорю ребятам, что они должны выходить и просто показывать то, на что способны. Особенно дома, где на них приходит много людей. Будем стараться исправиться послезавтра», — приводит слова Карасева сайт лиги.

Счет в серии 2-1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Ранее в полуфинал Единой лиги ВТБ прошли ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.