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Итудис рассчитывает, что ЦСКА реабилитируется за поражение от «Милана» в матче с «Нижним Новгородом»

10:15
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нам необходимо реабилитироваться за игру, которую мы показали в Милане. «Нижний» проведет первый официальный матч, они недавно пополнились несколькими игроками, которые пока не провели ни одной товарищеской встречи. Мы знаем, что они будут действовать жестко, на грани фола, особенно с учетом того, что играют дома. Нужно провести серьезный матч, на самом высоком уровне», — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса.

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 3 октября. Начало — в 14.00 (мск). 30 сентября ЦСКА уступил «Милану» (74:84) в Евролиге.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-03-n-novgorod-cska-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора

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