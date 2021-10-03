Итудис рассчитывает, что ЦСКА реабилитируется за поражение от «Милана» в матче с «Нижним Новгородом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
«Нам необходимо реабилитироваться за игру, которую мы показали в Милане. «Нижний» проведет первый официальный матч, они недавно пополнились несколькими игроками, которые пока не провели ни одной товарищеской встречи. Мы знаем, что они будут действовать жестко, на грани фола, особенно с учетом того, что играют дома. Нужно провести серьезный матч, на самом высоком уровне», — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса.
Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 3 октября. Начало — в 14.00 (мск). 30 сентября ЦСКА уступил «Милану» (74:84) в Евролиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-03-n-novgorod-cska-preview/
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