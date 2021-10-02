«Локомотив-Кубань» переиграл «Цмоки-Минск»
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 92:87.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 92:87 (19:18, 20:15, 28:21, 25:33)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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