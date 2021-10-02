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«Локомотив-Кубань» переиграл «Цмоки-Минск»

18:03
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 92:87.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 92:87 (19:18, 20:15, 28:21, 25:33)

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Иван Шитик все материалы автора

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