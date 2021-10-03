ЦСКА на выезде переиграл «Нижний Новгород»
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом».
Встреча, прошедшая в воскресенье, 3 октября, в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 89:69 (25:18, 15:18, 25:20, 27:16) в пользу действующего чемпиона.
Армейцы одержали три победы в трех матчах на старте нового сезона, а нижегородские баскетболисты сегодня проводили первую игру в чемпионате.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 72:92 (18:25, 18:15, 20:25, 16:27)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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