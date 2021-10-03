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ЦСКА на выезде переиграл «Нижний Новгород»

15:53
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом».

Встреча, прошедшая в воскресенье, 3 октября, в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 89:69 (25:18, 15:18, 25:20, 27:16) в пользу действующего чемпиона.

Армейцы одержали три победы в трех матчах на старте нового сезона, а нижегородские баскетболисты сегодня проводили первую игру в чемпионате.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 72:92 (18:25, 18:15, 20:25, 16:27)

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Иван Шитик все материалы автора

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