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Тренер «Зенита»: «Мы совсем не защищались и пропустили 91 очко, что неприемлемо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Адамантиос Панагиотопулос остался недоволен игрой команды в матче против «Автодора» (79:91) в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю «Автодор». Они показали хороший баскетбол и заслужили победу. Для нас матч получился очень и очень тяжелым.

Отсутствие ряда игроков — не оправдание для нас. Мы совсем не защищались и пропустили 91 очко, что неприемлемо. Нам нужно много работать и значительно улучшать свою игру. Надеюсь, скоро недостающие баскетболисты вернутся в строй», — цитирует тренера сайт «Зенита».

Главный тренер питерской команды Хави Паскуаль пропускал эту встречу из-за болезни.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7567
БК Автодор
БК Зенит
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