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Главный тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом»

Алина Савинова
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (86:71).

«Прежде всего, поздравляю команду с победой. Это был сложный матч. Как я уже говорил перед игрой, «НН» — хорошая команда, каждый год он борется за высокие места в лиге, а стиль игры остается неизменным на протяжении всех сезонов, которые команду возглавляет Зоран Лукич. В первой половине встрече мы хорошо атаковали, однако защита была слишком мягкой. К тому же, были проблемы с изоляциями. После перерыва мы улучшили оборону и уверенно контролировали ход матча вплоть до финальной сирены», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» находится на шестой строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-vyigryvaet-volzhskoe-derbi-u-pari-nn/
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Велимир Перасович
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