Главный тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (86:71).

«Прежде всего, поздравляю команду с победой. Это был сложный матч. Как я уже говорил перед игрой, «НН» — хорошая команда, каждый год он борется за высокие места в лиге, а стиль игры остается неизменным на протяжении всех сезонов, которые команду возглавляет Зоран Лукич. В первой половине встрече мы хорошо атаковали, однако защита была слишком мягкой. К тому же, были проблемы с изоляциями. После перерыва мы улучшили оборону и уверенно контролировали ход матча вплоть до финальной сирены», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» находится на шестой строчке.