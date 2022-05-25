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Сегодня, 00:56

Джекири объяснил, за счет чего УНИКС обыграл «Локомотив» в третьем матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой УНИКС Тони Джекири прокомментировал победу в третьем матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (93:87). Казанская команда ведет в серии — 2:1.

«Сегодня мы обязаны были выиграть. Мы сохраняли концентрацию и четко следовали тренерским установкам, потому что знали, что «Локо» — очень хорошая атакующая команда. План был надежно защищаться на протяжении всего матча, с чем мы справились и одержали важную победу», — цитирует пресс-служба клуба Джекири.

Четвертый матч серии состоится в Краснодаре 26 мая. В случае победы «Локомотива-Кубань» обладатель бронзовых медалей определится в Казани 29 мая

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=loko-unics-report-game3
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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