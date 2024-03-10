Паскуаль отметил характер игроков «Зенита» после победы над «Енисеем» во втором овертайме

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над «Енисеем» (98:91 2ОТ) в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Большое спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать, — подчеркнул на пресс-конференции Паскуаль. — Это почти шесть тысяч человек. Этой игрой, в целом, нам следует быть довольными. Мы провели плюс-минус 47 минут на хорошем уровне, но последние 41 секунда второй четверти и первые 4 минуты третьей стоили нам дорого. Мы потеряли концентрацию, перестали быть эффективными… Это была смесь разных факторов, но это помогло «Енисею» поверить в свою победу.

После этого, в концовке основного времени, у нас была возможность победить, она была и в первом овертайме. Но мы не смогли. При этом я должен поздравить свою команду, потому что во втором овертайме они продемонстрировали свой характер — а это было непросто после того, что случилось в последнем владении в первой дополнительной пятиминутке.

Сегодня сказывалось наше возвращение с выездного матча против «Пармы», мы всю ночь были в пути. Поэтому действовали менее быстро, менее агрессивно. Из этого нужно извлечь урок, чтобы лучше действовать в плей-офф».

«Зенит» одержал 21 победу в 30 матчах и занимает третье место в таблице. От лидирующих УНИКСа и ЦСКА клуб из Петербурга отделяет две победы.