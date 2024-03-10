Фрейзер прокомментировал четвертую подряд победу «Зенита» в Лиге ВТБ

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Енисеем» (98:91 ОТ), которая была добыта во втором овертайме.

«Мы готовились к тяжелой игре, знали, что против «Енисея» всегда играть непросто — у них есть два отличных игрока, которые способны доставить много проблем, — отметил «СЭ» американский разыгрывающий. — Так что важно было при подготовке максимально сконцентрироваться на обороне. Думаю, что мы проделали неплохую работу в плане борьбы на протяжении четырех четвертей и двух овертаймов, мы прыгали за ничейными мячами, боролись за подбор. Но нужно продолжать улучшать свою игру день ото дня, тренироваться с правильной отдачей, чтобы оставаться сфокусированными на этих больших матчах.

Во втором овертайме нам нужно было просто найти возможность психологически настроиться и предпринять последнее усилие, найти способ победить. Это было самое важное, и мне кажется, что мы проделали отличную работу: защищались, в том числе против Ратэн-Мэйса и Мартина, брали подборы и хорошо атаковали. В целом, всегда хорошо побеждать и продолжать свою серию на втором этапе. Так что нужно продолжать предпринимать усилия и прогрессировать».

Фрейзер стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.