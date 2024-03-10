Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:56

Фрейзер прокомментировал четвертую подряд победу «Зенита» в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Енисеем» (98:91 ОТ), которая была добыта во втором овертайме.

«Мы готовились к тяжелой игре, знали, что против «Енисея» всегда играть непросто — у них есть два отличных игрока, которые способны доставить много проблем, — отметил «СЭ» американский разыгрывающий. — Так что важно было при подготовке максимально сконцентрироваться на обороне. Думаю, что мы проделали неплохую работу в плане борьбы на протяжении четырех четвертей и двух овертаймов, мы прыгали за ничейными мячами, боролись за подбор. Но нужно продолжать улучшать свою игру день ото дня, тренироваться с правильной отдачей, чтобы оставаться сфокусированными на этих больших матчах.

Во втором овертайме нам нужно было просто найти возможность психологически настроиться и предпринять последнее усилие, найти способ победить. Это было самое важное, и мне кажется, что мы проделали отличную работу: защищались, в том числе против Ратэн-Мэйса и Мартина, брали подборы и хорошо атаковали. В целом, всегда хорошо побеждать и продолжать свою серию на втором этапе. Так что нужно продолжать предпринимать усилия и прогрессировать».

Фрейзер стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
0
Читайте также
Петр Ян назвал победу над Ядонгом на UFC 299 важной для России
Петр Ян победил китайца Сонг Ядонга на турнире UFC 299
В Кремле рассказали о работе службы безопасности Путина
В Италии отказались поддерживать идею Франции об отправке войск НАТО на Украину
Двойное назначение: как изменились границы военных округов
В квартире в Ленинградской области нашли труп подростка с пакетом на голове
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» после двух овертаймов

Паскуаль отметил характер игроков «Зенита» после победы над «Енисеем» во втором овертайме
Новости
RSS RSS
Все новости