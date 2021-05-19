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Кущенко о матче «Зенит» — ЦСКА: «Просто баскетбольный триллер»

19 мая 2021, 23:40
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о своих впечатлениях от матча 1/2 финала плей-офф «Зенит» — ЦСКА (107:104 ОТ). Для победы хозяевам понадобилось два овертайма.

«Классный матч — просто баскетбольный триллер. И хочу отметить, что никогда в истории Единой лиги ВТБ не было двух овертаймов в матче плей-офф, — цитирует Кущенко ТАСС 19 мая. — Матч получился очень сложным для судей, игроков, тренеров, которые поняли, кто на что способен под давлением.

ЦСКА показывал качественную игру, но в концовке «Зенит» титаническими усилиями затащил игру в овертайм. И там включились защитники петербуржцев, а оборона армейцев не справилась конкретно с Пангосом. Счет в серии стал равным, а выиграла в итоге от такого триллера Единая лига».

 

Счет в серии стал равным — 1-1. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос — 27 очков. У армейцев 28 очков набрал Уилльям Клайберн.

Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11418523

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