Кущенко о матче «Зенит» — ЦСКА: «Просто баскетбольный триллер»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о своих впечатлениях от матча 1/2 финала плей-офф «Зенит» — ЦСКА (107:104 ОТ). Для победы хозяевам понадобилось два овертайма.
«Классный матч — просто баскетбольный триллер. И хочу отметить, что никогда в истории Единой лиги ВТБ не было двух овертаймов в матче плей-офф, — цитирует Кущенко ТАСС 19 мая. — Матч получился очень сложным для судей, игроков, тренеров, которые поняли, кто на что способен под давлением.
ЦСКА показывал качественную игру, но в концовке «Зенит» титаническими усилиями затащил игру в овертайм. И там включились защитники петербуржцев, а оборона армейцев не справилась конкретно с Пангосом. Счет в серии стал равным, а выиграла в итоге от такого триллера Единая лига».
Счет в серии стал равным — 1-1. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос — 27 очков. У армейцев 28 очков набрал Уилльям Клайберн.
Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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