Главный тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал выход команды в финал Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом в четвертом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ (75:69).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла серию со счетом 3-1 и сыграет в финале с ЦСКА.

«Поздравляю УНИКС с действительно хорошим сезоном, который проводят Велимир Перасович и все игроки команды. Это был сложный розыгрыш. Иногда я думал, что эта серия плей-офф соответствует уровню Евролиги. Сегодня была еще одна сложная игра. В начале встречи мы немного упустили соперника вперед, но постепенно догнали. Последние минуты второй четверти были очень важно, и они остались за нами. У нас был шанс выйти вперед, но не смогли справиться с такой важной деталью, как с подбором в защите. В итоге мы сумели одержать победу. Поздравляю всех болельщиков!», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» состоится 20 мая в Москве. Серия будет длиться до четырех побед одной из команд.