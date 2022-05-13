Главный тренер УНИКСа Перасович заявил, что не имеет претензий к игрокам после поражения от «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» в четвертом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ (69:75).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла серию со счетом 3-1 и сыграет в финале с ЦСКА.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты. Нашей главной проблемой стало нападение. Мы никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трехочковых. Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезонья подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12-0 в четвертой четверти фактически предопределил исход встречи. Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится 19 мая в Казани. Серия будет длиться до трех побед одной из команд.