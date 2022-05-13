Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

13 мая, 23:00

Главный тренер УНИКСа Перасович заявил, что не имеет претензий к игрокам после поражения от «Зенита»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» в четвертом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ (69:75).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла серию со счетом 3-1 и сыграет в финале с ЦСКА.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты. Нашей главной проблемой стало нападение. Мы никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трехочковых. Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезонья подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12-0 в четвертой четверти фактически предопределил исход встречи. Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится 19 мая в Казани. Серия будет длиться до трех побед одной из команд.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-pobezhdaet-v-kazani-i-vyhodit-v-svoj-pervyj-final-v-edinoj-lige/
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал выход команды в финал Единой лиги ВТБ

Первый матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 20 мая в Москве
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости