«Зенит» обыграл УНИКС и вышел в финал Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 75:69.

Самым результативным игроком в составе питерцев стал Джордан Лойд с 22 очками. В составе УНИКСа больше всех набрал Лоренцо Браун — 19 очков.

«Зенит» впервые в истории вышел в финал турнира и встретится с ЦСКА.

УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» за третье место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18)

13 мая. Казань. «Баскет Холл».

Счет в серии: 1-3.