«Зенит» обыграл УНИКС и вышел в финал Единой лиги ВТБ
«Зенит» обыграл УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 75:69.
Самым результативным игроком в составе питерцев стал Джордан Лойд с 22 очками. В составе УНИКСа больше всех набрал Лоренцо Браун — 19 очков.
«Зенит» впервые в истории вышел в финал турнира и встретится с ЦСКА.
УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» за третье место.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18)
13 мая. Казань. «Баскет Холл».
Счет в серии: 1-3.
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