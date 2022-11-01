Главный тренер УНИКСа: «Не можем быть до конца довольны, поскольку не показываем своего баскетбола большую часть матча»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«На протяжении двух с половиной четвертей мы действовали без энергии и концентрации. К счастью, сумели переломить ход игры в свою пользу на стыке третьего и четвертого периодов. Реальность такова, что если бы в составе «Автодора» сегодня были Михайловский и Джонс, нам было бы гораздо сложнее им противостоять.

При текущем графике непросто поддерживать высокий уровень энергии при 7-матчевой победной серии. Отмечу Брауна и Ильницкого, которые проявили себя в третьей четверти. Хорошая игра. Однако мы не можем быть до конца довольны, поскольку не показываем своего баскетбола большую часть матча», — цитирует тренера сайт казанцев.

УНИКС одержал седьмую победу подряд и продемонстрировал лучший старт в истории клуба. В сезоне-2017/18 команда победила в шести первых матчах.