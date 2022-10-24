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Сегодня, 22:38

«Енисей» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Енисей» обыграл «Минск» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ со счетом 54:36.

Также «Енисей» установил новый рекорд Единой лиги, сделав за матч 64 подбора.

Интересно, что предыдущим рекордсменом (61 подбор) была как раз минская команда.

Одержавший первую победу в чемпионате «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице, «Минск» после пяти поражений идет на последней, 12-й позиции.

БК Енисей
БК Минск
1
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