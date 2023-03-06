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Перасович — о матче с «Нижним Новгородом»: «Хотим реабилитироваться за последние неудачи»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Мы отлично знаем «Нижний Новгород», ведь за последние два месяца встречались с этой командой уже четырежды, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — Они демонстрируют отличный баскетбол, особенно на родном паркете. Мы понимаем всю важность предстоящего матча и хотим реабилитироваться за последние неудачи».

Матч «Нижний Новгород» — УНИКС пройдет сегодня, 6 марта. Начало — 19.00 мск.

Источник: БК УНИКС
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Велимир Перасович
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