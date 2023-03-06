Перасович — о матче с «Нижним Новгородом»: «Хотим реабилитироваться за последние неудачи»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Мы отлично знаем «Нижний Новгород», ведь за последние два месяца встречались с этой командой уже четырежды, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — Они демонстрируют отличный баскетбол, особенно на родном паркете. Мы понимаем всю важность предстоящего матча и хотим реабилитироваться за последние неудачи».

Матч «Нижний Новгород» — УНИКС пройдет сегодня, 6 марта. Начало — 19.00 мск.