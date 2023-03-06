Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:31

Лукич: «Нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом», — цитирует пресс-служба лиги Лукича. — Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече. Если мы покажем в матче то, что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть УНИКС».

Матч «Нижний Новгород» — УНИКС пройдет сегодня, 6 марта. Начало — 19.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Зоран Лукич
0
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Парма» на выезде обыграла «Астану»

Перасович — о матче с «Нижним Новгородом»: «Хотим реабилитироваться за последние неудачи»
Новости
RSS RSS
Все новости