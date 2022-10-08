Пашутин — о поражении от «Зенита»: «Парму» подвели подборы — это наш бич и наша ответственность»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Зенита» (60:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, хотел бы отметить зал — невероятная поддержка! Первый домашний матч — и сразу такая энергия с трибун! Сегодня мы делали все, для того, чтобы победить. «Зенит» — действующий чемпион, но питерцы также пока находятся в поиске игры в этом сезоне. Сегодня нам удалось нейтрализовать их снайперов, фактически все 35 минут мы демонстрировали достаточно плотную защиту.

Считаю, что сегодня нас подвели подборы — это наш бич и наша ответственность, будем над этим работать. С серьезным соперником нужно держать концентрацию все 40 минут. Думаю, что проанализируем игру и проведем работу над ошибками. Приятно видеть, что все в команде хотят защищаться, давить на мяч и играть с желанием. Наша лучшая игра впереди, и все вместе мы победим», — приводит слова Пашутина сайт клуба.

«Парма» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда одержала одну победу в двух матчах.